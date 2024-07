Wimbledon, oggi semifinale Paolini-Vekic: precedenti e orario tv

(Adnkronos) – Jasmine Paolini oggi in semifinale a Wimbledon contro Donna Vekic. L'azzurra, testa di serie numero 7, affronta la croata sul Campo Centrale nel match in programma alle 13.30 locali, le 14.30 in Italia. Paolini, reduce dalla finale giocata al Ronald Garros, cerca di approdare all'atto conclusivo del secondo Slam consecutivo. Intanto, può godersi il prossimo passo avanti nel ranking Wta: la 28enne, che ha iniziato l'anno al 30esimo posto, da lunedì 15 luglio sarà la numero 5 del mondo. L'azzurra affronta oggi la numero 37 del ranking. Paolini conduce 2-1 nei precedenti e si è aggiudicata anche l'ultima sfida, andata in scena la scorsa estate sul cemento di Montreal. Vekic, 28 anni, per la prima volta approda alla semifinale di uno Slam dopo un percorso relativamente agevole nel tabellone: la croata ha dovuto affrontare solo una testa di serie, Dayana Yastremska (28). Quest'anno, l'atleta di Osijek non ha ancora vinto un torneo. In carriera ha conquistato 4 titoli e come miglior ranking vanta il 19esimo posto raggiunto nel 2019. A Wimbledon, sogna di tornare ai livelli toccati 5 anni fa. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)