Wimbledon, Musetti battuto in semifinale: Djokovic in finale contro Alcaraz

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2024. Il serbo, numero 2 del mondo, si impone per 6-4, 7-6 (7-2), 6-4 in 2h48’ e vola in finale, dove affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 3 del mondo e campione in carica, nella rivincita della finale dello scorso anno. Djokovic, senza fornire una prestazione memorabile, mette al tappeto l'azzurro che non riesce a sviluppare il proprio gioco. Musetti, alla sesta sconfitta in 7 match con il serbo, conquista a rete una decina di punti: il toscano non riesce a essere aggressivo con continuità e si arrende. Musetti si complica la vita nel primo set subendo il break nel sesto game (2-4). Djokovic però non è quello dei giorni migliori: avanti 5-3, il serbo spreca 2 set point prima di subire il break che potrebbe riaprire totalmente la partita. Musetti in realtà non completa l'inseguimento: precipita subito 0-40, complice anche un doppio fallo e non riesce a riemergere. Djokovic vince il set 6-4. L'azzurro incassa il colpo e riparte mettendo subito a segno il break in avvio di secondo set (2-0). Djokovic sembra funzionare a corrente alternata, ma bastano lampi del Nole 'normale' per raddrizzare la situazione: controbreak, aggancio e sorpasso (3-4), Sotto 5-6, Musetti si ritrova spalle al muro ma annulla un cruciale set-point guadagnandosi il diritto a giocare il tie-break. Djokovic non fa altri regali: scappa sul 4-1 con un mini-break, consolida il vantaggio sul 5-2 e chiude 7-2 prendendosi il secondo set. Il terzo parziale inizia con il break che il serbo mette subito a segno: per Djokovic, strada in discesa. In extremis, Musetti ha una palla break per rimanere agganciato al match. Chance sprecata, Djokovic chiude 6-4. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)