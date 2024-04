William e Kate, 13 anni di matrimonio: anniversario amaro per la coppia reale

(Adnkronos) –

William e Kate Middleton celebrano oggi il loro 13mo anniversario di matrimonio, in un anno difficile per la coppia, alle prese con i problemi di salute di Kate. Prima della diagnosi di cancro della principessa di Galles, sottoposta a chemioterapia preventiva, ci sono stati alcuni momenti meravigliosi nella vita della coppia reale, tra cui l'incoronazione del padre di William, il re Carlo III e la regina Camilla, che hanno segnato un importante cambio di marcia, non solo nella monarchia, ma nella vita del nuovo principe e principessa del Galles. Nel corso di 12 anni, la coppia ha lavorato sodo, dato che Kate e William hanno svolto un totale di 237 impegni ufficiali, comprese occasioni importanti come la parata del giorno di San David delle guardie gallesi, il Trooping the Colour, il Festival of Remembrance, il Spettacolo di Royal Variety e servizio di canti natalizi di Together for Christmas. Ma i mesi più recenti hanno portato tristezza e preoccupazione, in particolare, i problemi di salute della principessa che, dopo un importante intervento chirurgico addominale all'inizio dell'anno, è ora sottoposta a cure per una forma di cancro non specificata.

Kate ha avuto il sostegno incondizionato del marito, come ha detto la stessa principessa alla nazione nel commovente discorso video nel quale aveva dichiarato di essere affetta dal cancro. L'alchimia personale tra Kate e William è stato una caratteristica anche delle loro apparizioni pubbliche – ricorda il Daily Mail – a partire dal 29 aprile del 2011, che il giornale britannico definisce uno dei momenti più belli del decennio: "L'unione del principe William, affascinante erede al trono, e dell'elegante cittadina comune Catherine Middleton. Anche il tempo britannico è stato favorevole, con le nuvole che si sono diradate e i nuovi marito e moglie sono emersi dall'Abbazia di Westminster per salutare il pubblico e si sono ritrovati bagnati dal sole dorato primaverile". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)