Via Crucis, il Papa non sarà al Colosseo

(Adnkronos) – "Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta". Lo fa sapere il portavoce del Vaticano Matteo Bruni. La mancata partecipazione del Papa alla Via Crucis al Colosseo è stata annunciata all’ultimo momento a sorpresa contrariamente a quanto comunicato dal Vaticano un paio di ore prima. Le ragioni di questo ripensamento sono dettate, come comunicato dal portavoce del Vaticano, dalla prudenza da parte dello stesso Pontefice, che ascolta i medici, di conservare le energie per le prossime celebrazioni in vista della Pasqua. Il Pontefice, domenica, proprio in vista del tour de force pasquale, alle Palme non ha pronunciato l'omelia. Ieri invece ha presieduto la messa del Crisma che ha dato via al Triduo pasquale tenendo una lunga omelia. Poi, nel pomeriggio, è andato a Rebibbia e ha lavato i piedi in sedia a rotelle a dodici detenute. Oggi poi il Pontefice ha presieduto la celebrazione per la Passione di Cristo in Basilica vaticana. Domani lo attende la Veglia di Pasqua dalle 19.30 in Basilica e poi la messa di Pasqua domenica con la benedizione Urbi et Orbi. Appunto un tour de force per cui il Papa stasera prudentemente segue la Via Crucis da Santa Marta . —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)