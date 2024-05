Velista dell’Anno Fiv, vince ancora il duo volante Tita-Banti

(Adnkronos) – Ruggero Tita e Caterina Banti vincono ancora, e per la sesta volta in carriera, il titolo di Velista dell'Anno Fiv. La premiazione, nella serata di ieri, ha visto come finalisti anche Ambrogio Beccaria, Mattia Cesana, Francesca Clapcich e Niccolò Renna. Premiati anche la Barca del'Anno, il "Nessun Dorma", l’Italia Yachts vincitore dell’Arc Rally for Cruiser 2023, l'Armatore-timoniere dell'Anno è Guido Baroni, di Lunatika. Francesco Ettorre, Presidente della Federazione Italiana Vela sottolinea come "nell’anno in cui Genova è capitale Europea dello Sport non potevamo non organizzare nuovamente gli Oscar della Vela in questa città alla quale siamo storicamente legati. Questa sera sarà anche l’occasione per festeggiare la squadra che ci rappresenterà alle Olimpiadi. Dai nostri giovani alle Olimpiadi: oggi festeggiamo tutta le Federazione". Piero Formenti si dice "onorato che il mio primo impegno pubblico da Presidente di Confindustria Nautica sia qui, a sottolineare il legame tra l’industria nautica da diporto italiana con lo sport e con la vela, che per molti rappresenta il primo approccio al mare e l’inizio di una passione che conduce all’amore per la barca, sia essa a vela o a motore". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)