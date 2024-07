Vance e ‘la gattara’ Harris, la reazione di Hillary Clinton e Jennifer Aniston

(Adnkronos) – Continua a fare rumore la pessima uscita del vicepresidente in pectore degli Stati Uniti JD Vance che ha definito una 'gattara infelice' Kamala Harris per il solo fatto di non avere figli naturali. Le polemiche sono nate quando, nelle ultime ore, una vecchia intervista a Fox News è tornata virale sui social network. La vicepresidente degli Stati Uniti, ora in corsa per la Casa Bianca, e tutte le donne che non sono madri vengono apostrofate come “un gruppo di gattare, che sono infelici nella propria vita” e che “vogliono rendere il resto del Paese altrettanto infelice”. Non solo. Non ha senso, secondo la 'dottrina' Vance, consegnare il Paese a persone senza figli come Kamala Harris perché “non hanno realmente un interesse diretto” nel costruirne il futuro.

Hillary Clinton ha condiviso la stessa clip su X commentando ironicamente: "Che ragazzo normale e con cui è facile relazionarsi, che di certo non odia le libertà delle donne".

Jennifer Aniston, ha usato invece una storia su Instagram: "Non posso davvero credere che queste parole vengano da un potenziale vicepresidente degli Stati Uniti. Tutto quello che posso dire è… Mr. Vance, prego che tua figlia abbia la fortuna di avere dei figli un giorno. Spero che non avrà bisogno di ricorrere alla fecondazione in vitro come seconda opzione. Perché stai cercando di portarle via anche questo". —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)