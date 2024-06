Università, Tor Vergata tra le top 400 al mondo secondo il Qs world rankings 2025

(Adnkronos) – L'edizione 2025 della QS world university rankings, vede l'Università di Roma Tor Vergata salire al 393° posto al mondo e al 12° in Italia (dato precedente 14°), con un balzo in salita record di ben 96 posizioni, rispetto alla precedente rilevazione globale, che vedeva l’università al 489° posto. Un risultato che, per la prima volta, fa entrare Roma Tor Vergata nel top 26,1% delle università censite nel ranking, mentre lo scorso anno raggiungemmo il top 33%. Commenta così Nathan Levialdi Ghiron, rettore dell’università di Roma Tor Vergata: “Un risultato gratificante per il nostro Ateneo che ci vede nel QS Rankings 2025 tra le prime 400 università nel mondo, testimoniato da un salto di quasi 100 posti rispetto alla precedente rilevazione. Questo è un passo avanti enorme che spiega in modo chiaro gli sforzi compiuti da Roma Tor Vergata per rendere il nostro Ateneo sempre più competitivo raggiungendo per la prima volta, il Top 26,1% delle Università censite nel ranking. Ringrazio tutti per l’impegno e sottolineo la soddisfazione da parte dell'ateneo per questo importante risultato”. Dunque, anche quest’anno l'Università di Roma Tor Vergata è stata nominata tra le migliori università del mondo, secondo la ventunesima edizione della classifica universitaria tra le più consultate in merito, la QS World University Rankings. Tra i risultati migliori a seconda dei vari indicatori, rispetto alla scorsa rilevazione, spiccano: la sustainability che la vede al 276° posto (dato precedente 608°), international students, dove si posiziona al 422° posto, rispetto al 596° della scorsa edizione. Oppure le citations per faculty, dove Roma Tor Vergata sale alla 287° posto (dato precedente 367°). Per quanto riguarda il ranking generale, per il tredicesimo anno consecutivo, il Massachusetts Institute of Technology (Mit) mantiene il suo regno al vertice, mentre l'Imperial College di Londra avanza di quattro posizioni piazzandosi al secondo posto, mentre l'Università di Oxford e l'Università di Harvard restano rispettivamente al 3° e al 4° posto. Il Qs world university rankings 2025 valuta 1503 istituzioni in 106 località differenti, di cui 42 in Italia. QS Quacquarelli Symonds, analista globale dell'istruzione superiore, è tra i principali fornitori al mondo di servizi, analisi e approfondimenti per il settore dell'istruzione superiore. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)