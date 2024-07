Ucraina, attacco Russia su ospedale pediatrico: giorno di lutto a Kiev

(Adnkronos) –

Giornata di lutto oggi a Kiev dopo l'attacco missilistico russo che ieri ha colpito il più grande ospedale pediatrico dell'Ucraina e ucciso decine di persone in tutto il paese. Lo ha annunciato via Telegram il sindaco della capitale ucraina, Vitalii Klychko riportando un bilancio provvisorio di "20 morti e 100 feriti". "Tutte le bandiere sugli edifici comunali saranno a mezz'asta e gli eventi di intrattenimento saranno annullati", ha affermato. L'attacco è stato uno dei più pesanti alla capitale dall'invasione russa del febbraio 2022: tra le vittime ci sono anche due membri dello staff dell'ospedale, dove sono rimasti feriti tre bambini. In tutto sono 37 le vittime e 170 le persone rimaste ferite, ha reso noto il presidente Volodymyr Zelensky citato dai media di Kiev. "I terroristi russi devono essere ritenuti responsabili per questo. La semplice preoccupazione non ferma il terrore. La compassione non è un'arma", ha detto Zelensky.

L'attacco aereo ha preso di mira Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih , Sloviansk, Pokrovsk e Kramatorsk, ha riferito il Servizio statale di emergenza. Danneggiate quasi 100 strutture, tra cui ospedali per maternità e bambini, un centro commerciale, un college, diverse case e asili. E' di almeno quattro morti il bilancio degli attacchi condotti da Kiev nelle ultime 24 ore sulla regione russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Lo ha riferito il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, in un post su Telegram. "Sono state 24 ore molto difficili per la regione di Belgorod. Quattro persone sono morte, 20 sono rimaste ferite, 17 rimangono in strutture mediche, due delle quali in gravi condizioni", ha affermato. In precedenza il sindaco di Belgorod, il capoluogo dell'omonima regione, aveva dichiarato che le forze ucraine avevano lanciato attacchi notturni. Dopo gli attacchi, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha promesso "nuove misure" per rafforzare le difese aeree dell'Ucraina . "Gli attacchi missilistici della Russia che hanno ucciso decine di civili ucraini e causato danni e vittime al più grande ospedale pediatrico di Kiev sono un orribile promemoria della brutalità della Russia", ha affermato il leader Usa in una dichiarazione rilasciata dalla Casa Bianca. Una dichiarazione che arriva alla vigilia del vertice della Nato a Washington, dove i leader dovrebbero presentare uno "storico" pacchetto di aiuti per l'Ucraina, comprese le difese aeree. Gli osservatori si aspettano che i membri della Nato promettano almeno quattro batterie di missili Patriot aggiuntive. Zelensky aveva precedentemente chiesto alla Nato sette batterie, dicendo che Putin "deve essere riportato sulla terra e il nostro cielo deve tornare ad essere sicuro. E dipende completamente dalla vostra scelta, la scelta se siamo davvero alleati". L'attacco sarà inoltre oggetto oggi alle 16 di una riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiesta da Francia ed Ecuador.