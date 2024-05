Trump: “Addormentato al processo? No, tengo occhi chiusi per ascoltare meglio”

(Adnkronos) –

Donald Trump liquida come fake news le notizie che lo descrivono addormentato durante le udienze del processo contro di lui a New York. E spiega che chiude gli occhi per ascoltare più attentamente. "Contrariamente a quello che dicono i media delle fake news, non mi addormento durante la corrotta caccia alle streghe del procuratore distrettuale, specialmente oggi – scrive l'ex presidente su Truth Social, riferendosi in questi termini al processo per la vicenda Stormy Daniels – semplicemente chiudo i miei bei occhi azzurri, per ascoltare più attentamente, per analizzare tutto". Il post è arrivato dopo che ieri le persone presenti in aula – dove va ricordato non sono ammesse telecamere – hanno visto il tycoon con gli occhi chiusi per diversi minuti. E la stessa cosa era successa durante il primo giorno della selezione della giuria, con Trump che era apparso chiaramente addormentato, con la testa abbassata e la bocca aperta. Qualsiasi affermazione secondo cui Trump “dorme” ha un significato enorme in vista delle elezioni presidenziali del 2024, dato che il tycoon chiama da anni il presidente Joe Biden “Sleepy Joe”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)