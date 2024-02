Trucazzano, incendio quasi circoscritto: timori per la densa colonna di fumo

(Adnkronos) – E' quasi del tutto circoscritto l'incendio che ha distrutto un capannone industriale di circa 8mila mq a Trucazzano, nel Milanese. Le squadre dei vigili del fuoco di Milano sono impegnate da ieri pomeriggio per domare le fiamme nell'azienda gestita dalla Ditta Arcadia Trasporti e Logistica, ma densa colonna di fumo propagatosi a seguito delle fiamme rende difficili le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco stanno lavorando in totale sinergia con le autorità locali, Arpa e carabinieri anche per il campionamento e le analisi degli agenti 'micro inquinanti' dell'aria. "É importante mettere in atto tutte le misure necessarie per tutelare i cittadini e le imprese agricole", afferma la Coldiretti Lombardia. "Verificare – spiega la Coldiretti regionale – le conseguenze reali del rogo e il suo impatto sul territorio, con serietà e attenzione ma senza allarmismi. Vanno adottati tutti gli accorgimenti a tutela della sicurezza e della salute, e bisogna accertare nel più breve tempo possibile le responsabilità, i danni diretti e indiretti alle imprese agricole e ai cittadini". Intanto i tecnici e i funzionari della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza Brianza sono mobilitati per monitorare la situazione, in attesa dei risultati delle rilevazioni da parte dell’Arpa e delle altre autorità competenti. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)