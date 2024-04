Torino-Juventus 0-0, derby della Mole senza gol

(Adnkronos) –

Torino e Juventus pareggiano 0-0 nel derby in calendario per la 32esima giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri, terzi, salgono a 63 punti. I granata sono noni a 45. La Juve parte con atteggiamento aggressivo e al 7' sfiora il gol. Chiesa scappa a destra e crossa, Vlahovic può colpire di sinistro da ottima posizione: palo. I bianconeri insistono e al 13' la palla buona capita a Locatelli, che non inquadra la porta spedendo alto. Il Torino fatica ad affacciarsi in avanti e rischia anche di rimanere in inferiorità numerica per il colpo che Zapata rifila a Gatti a palla lontana: arbitro e Var non intervengono. Al 31' terza occasioni enorme per la Juve, ancora sui piedi di Vlahovic. Da distanza ravvicinata il serbo calcia ma trova la parata del connazionale Milinkovic-Savic che salva tutto. Per vedere il Torino in attacco bisogna aspettare la ripresa. Pronti, via e i granata segnano in avvio di secondo tempo. Zapata gira e buca Szczesny, ma l'arbitro Maresca annulla per un precedente fallo di Bellanova su Kostic. La Juve soffre il ritmo dei granata e al 60' deve ringraziare Szczesny, perfetto nell'intervento per respingere il colpo di testa di Sanabria, che schiaccia verso la porta bianconera. Il match si spegne e il finale è vivacizzato, si fa per dire, dal colpo che Masina rifila a Szczesny. L'allenatore granata Juric non gradisce la decisione arbitrale e viene espulso. Finisce 0-0. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)