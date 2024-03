Torino-Fiorentina 0-0, gol di Zapata annullato al 38′

(Adnkronos) – Finisce 0-0 il match tra Torino e Fiorentina, valido per la 27esima giornata del campionato di calcio di serie A. Al 18' grande azione personale di Zapata, che si porta dietro tutta la difesa viola e calcia di forza ma la palla si alza sopra la traversa. Un minuto dopo occasione per Vlasic, Terracciano si tuffa e manda in calcio d'angolo. Al 25' occasione per gli ospiti con Nico Gonzalez che di testa mette di poco fuori un cross dalla sinistra di Biraghi. Sei minuti più tardi grande chance per Sanabria, che temporeggia troppo prima di tirare. Al 38' Zapata trova il gol con una conclusione potente viziata però poco prima da un fallo, rete annullata. Il primo tempo si chiude con il Torino in 10 per l'espulsione di Ricci, già ammonito, per proteste. Nella ripresa, al 52', grande ripartenza in contropiede del Torino conclusa da Bellanova con un tiro parato in angolo. Al 62' gran parata di Milinkovic Savic su colpo di testa del viola Bonaventura. Ancora Zapata vicino al gol al 69' con un colpo di testa di poco a lato. Si fa vedere ancora la Fiorentina dieci minuti più tardi, azione insistita che libera Mandragora per il tiro da fuori, palla alta sulla traversa. Il punteggio non cambia, Torino e Fiorentina si dividono la posta. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)