The Kolors e il ‘balletto’ sul brano di Sanremo 2024: “Nuovo tormentone? Sarebbe bello” – Video

(Adnkronos) – Sul palco di Sanremo 2024 un nuovo tormentone dopo Italo Disco? “Sarebbe bello”. Così i The Kolors rispondono in conferenza stampa alle domande dei giornalisti che ieri per la prima volta hanno assistito alle prove dei cantanti in gara. "Della parola tormentone leggo sempre il lato positivo ed è un po' un sogno per chi fa pop e vuole arrivare a tutti" racconta Stash, frontman della band, che in sala stampa improvvisa anche il 'balletto' del ritornello del brano 'Un ragazzo una ragazza': "È venuto in sala prove per scherzo" Quanto alla serata duetti, la band salirà sul palco con Umberto Tozzi: "cercheremo di stupire. Vogliamo portare rispetto alla grandezza artistica e alla grandezza umana dell'artista che ci accompagna. Sarà un madley che parte da 'Ti amo', passa per 'Tu' e sfocia in 'Gloria'" e non mancheranno le sorprese. "Non vediamo l'ora di salire sul palco. Quello che sogno da questo festival è tanto divertimento" e sull'Eurovision: "sarebbe un sogno". Il 3 aprile i The Kolors si esibiranno per il loro primo live al Mediolanum Forum di Assago: "Stiamo preparando qualcosa di speciale. Per noi è un concerto-evento, è una festa da fare insieme a tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso. Stiamo cercando di raccontare la band a 360 gradi, dagli inizi fino a questo Sanremo. Stiamo cercando di dare il massimo perché ci sentiamo in dovere di restituire tutto quello che ci fanno provare le persone che incontriamo". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)