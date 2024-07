Tennis tavolo, a Roma i Mondiali: mercoledì ‘sfida’ Abodi-Santanché

(Adnkronos) –

Mondiali di tennis da tavolo, Roma celebra l’evento sportivo più grande e numeroso mai ospitato: 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi e 5 Continenti; 2.500 accompagnatori e official; 300 tavoli da gioco e 200 arbitri, per un indotto turistico stimato in decine di migliaia di presenze da tutto il mondo. La manifestazione si concluderà alla Nuova Fiera di Roma, domenica 14 luglio. In una sfida d’eccezione, mercoledì 10 luglio alle 18:00, il ministro del Turismo Daniela Santanchè si confronterà con il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, accolti dall’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e dal presidente della FITET Renato Di Napoli. Su un tavolo da ping-pong, i due dicasteri incroceranno le racchette. Luogo prescelto, la casa di tutti i romani: il Campidoglio. La Terrazza della Protomoteca, con lo splendido affaccio sui Fori Imperiali, farà da cornice a questo incontro istituzionale e sportivo. “Sono entusiasta – spiega il presidente della FITeT Renato Di Napoli – di essere qui, in uno dei luoghi, più iconici di Roma, per celebrare la bellezza del tennistavolo, e felice che i ministri Santanché e Abodi abbiano accettato il nostro invito di condividere questo momento simbolico, con l’assessore Onorato, altro amico del nostro sport, a fare gli onori di casa. L’evento sarà anche l’occasione per l’organizzazione di un grande Flash Mob, che unirà molti dei partecipanti ai nostri Mondiali Master, in una foto che eternerà le qualità inclusive e socializzanti del tennistavolo”. A fare gli onori di casa l’Assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, che dichiara: “Crediamo fortemente nell’importanza dei Mondiali Masters di TennisTavolo a Roma, un grande evento internazionale che coinvolge 10 mila persone. Abbiamo voluto dare il giusto prestigio alla competizione e abbiamo messo a disposizione degli organizzatori la sala della Protomoteca, una delle più simboliche del Campidoglio, per la cena istituzionale con le delegazioni. In più, abbiamo concesso piazza del Campidoglio per un flashmob con gli atleti per coinvolgere cittadini e turisti. Sarà l’occasione per una preziosa foto opportunity di Roma che farà il giro del mondo”. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)