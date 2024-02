Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 10 febbraio 2024

(Adnkronos) – Ultima estrazione settimanale del Superenalotto. Nel concorso di oggi, 10 febbraio 2024, non sono stati realizzati né 6 né 5+1. Sono stati centrati due '5' da 103.608,93 ciascuno: le schedine vincenti sono state giocate una in un tabaccaio di Brescia, l'altra in un bar di Guidonia Montecelio (Roma). Il jackpot per il prossimo concorso sale a 59,9 milioni di euro. Il prossimo concorso è in programma martedì 13 febbraio con la prima delle estrazioni settimanali. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende 27.132 colonne ed è attuabile con i sistemi a caratura, in cui sono disponibili singole quote per 5 euro, con la partecipazione di un numero elevato di giocatori che hanno diritto ad una quota dell'eventuale vincita. In ciascuna schedina, ogni combinazione costa 1 euro. L'opzione per aggiungere il numero Superstar costa 0,50 centesimi. La giocata minima della schedina è 1 colonna che con Superstar costa quindi 1,5 euro. Se si giocano più colonne basta moltiplicare il numero delle colonne per 1,5 per sapere quanto costa complessivamente la giocata. Estratta la combinazione vincente del concorso di oggi del Superenalotto: 43, 62, 72, 73, 85, 86. Numero Jolly: 58. Numero Superstar: 17. Nessun '6' né '5+1' nell'estrazione del Superenalotto di oggi. Centrati invece —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)