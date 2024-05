SuperEnalotto, il jackpot tocca i 100 milioni di euro

(Adnkronos) – Il Jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 100 milioni di euro. Dal 1997 – anno di nascita del gioco, oggi gestito in concessione da Sisal – a oggi quasi tutte le regioni italiane sono state teatro di almeno una vincita fatta eccezione per il Trentino-Alto Adige, la Valle d'Aosta e il Molise. Tutte godono infatti del 'primato' di non essere ancora state baciate dalla fortuna. Un altro primato, però, si è registrato sul canale online dove il SuperEnalotto, rimasto da sempre fedele a sé stesso, continua ad appassionare sempre più generazioni e utenti. Ed è così che il 25 marzo 2023 è stato vinto, per la prima volta online sul sito Sisal.it, un Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro.

La Campania è, invece, detentrice del record di Jackpot vinti: ben 19 di cui 14 tutti concentrati nella provincia di Napoli. Segue il Lazio con 16 vittorie, di cui 13 registrate nella sola provincia di Roma: l'ultima risale però al 2012. Chiude invece la Top 3 delle regioni più fortunate d’Italia l'Emilia-Romagna con 13 Jackpot vinti e ripartiti in quasi tutte le province con un primato sulla zona di Bologna: ben 5. Ben posizionate la Puglia e il Veneto con 10 Jackpot vinti, dove tra l’altro proprio a Rovigo è stato vinto l’ultimo Jackpot, il 16 novembre 2023 per un valore di 85,1 milioni di euro, la Toscana con 9, il Piemonte, la Lombardia e le Isole con 7 e la Calabria con 6. Basilicata e Liguria sono, invece, le uniche due regioni dove, in questi 26 anni di storia, è stato vinto un solo Jackpot, rispettivamente: 1.786.402,98 € l’11 novembre 2000 a Marsicovetere (PT) e 67.218.272,1 €, il 28 gennaio 2020 ad Arcola (SP). In testa rispetto alla Basilicata e alla Liguria, c’è l’Abruzzo con 4 vittorie, il Friuli-Venezia Giulia con 3 e Umbria e Marche con solo 2 Jackpot assegnati per ciascuna regione. Come cambierà la mappa della fortuna dei Jackpot SuperEnalotto con il raggiungimento dei 100 milioni di euro? Per saperne di più: https://www.superenalotto.it/ —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)