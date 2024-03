Sostenibilità, l’impegno di Decathlon per sport innovativo e sostenibile per tutti

(Adnkronos) – Decathlon, brand sportivo multispecialist, presenta il suo nuovo purpose, 'Move People Through the Wonders of Sport', e la strategia alla base di questa nuova ambizione di portare lo sport innovativo e sostenibile a tutti e tutte. Nell'ambito di questa evoluzione, Decathlon svela anche il suo nuovo brand con il logo 'Orbita', che vuole esprimere movimento, l’ambizione di raggiungere nuove vette e circolarità, al centro del business model sostenibile di Decathlon. “La giornata odierna segna un momento molto speciale nella storia e nel futuro di Decathlon. Ora più che mai il mondo ha bisogno dello sport. Ha un potere unificante e può migliorare sia la salute fisica che quella mentale. Noi di Decathlon vogliamo avere un impatto positivo maggiore sulle persone, sulla società e sul pianeta", spiega Barbara Martin-Coppola, Decathlon’s Global Chief Executive Officer. Sul fronte sostenibilità, Decathlon si è impegnata a diventare Net Zero entro il 2050. Gli step di decarbonizzazione sono (Scope 1, 2 3): riduzione del 20% delle emissioni assolute di CO2 nel 2026; riduzione del 42% delle emissioni assolute di CO2 nel 2030 e zero emissioni nette entro il 2050. Nel raggiungimento dei suoi target, Decathlon ha, per il secondo anno consecutivo nel 2023, separato la crescita dalle emissioni di CO2. Inoltre, lavora a stretto contatto con fornitori e partner per attivare la sostenibilità lungo tutta la value chain, impegnandosi per decarbonizzare i processi e aprire la strada a nuovi business model basati sulla circolarità e sull’aumento del ciclo di vita dei prodotti. Ciò significa anche che in tutta la gamma di articoli, Decathlon sta aumentando la durata di vita degli stessi e consentendo ai clienti di riutilizzare, riparare e riciclare i loro prodotti. Decathlon sta, inoltre, sfruttando la potenza del digitale con un rinnovamento globale del sito e-commerce. La supply chain digitale è stata ripensata con strumenti e algoritmi di intelligenza artificiale per consentire previsioni accurate, pianificazione dell’assortimento e parametri di stock. Ciò ha già portato vantaggi in termini di riduzione dei costi di trasporto, dell’impronta di carbonio e dei tempi di consegna. Non solo. Decathlon punta a diventare una delle organizzazioni più inclusive al mondo. Nel 2023, l’executive team di Decathlon ha raggiunto la parità per la prima volta nella sua storia e l’azienda ha assunto impegni senza precedenti per il 2026, tra cui la misurazione della rappresentanza, dell’inclusione e dell’appartenenza, l’azione e la definizione di standard globali e le migliori prestazioni della categoria nel De&I. Infine, Decathlon sfrutta tutto il suo potenziale per portare lo sport a tutti e tutte attraverso un brand portfolio nuovo e semplificato con 9 category specialists: Quechua (mountain), Tribord (water and wind), Rockrider (outdoor cycling), Domyos (fitness), Kuikma (racket), Kipsta (team sports), Caperlan (wildlife), Btwin (urban gliding and mobility) e Inesis (target) e 4 expert brands: Van Rysel, Simond, Kiprun e Solognac. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)