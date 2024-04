Sinner-Rune, oggi quarti di finale a Montecarlo: orario tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Holger Rune oggi nei quarti di finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, negli ottavi ha battuto nettamente il tedesco Jan-Lennard Struff e oggi venerdì 12 aprile affronta il danese, testa di serie numero 7, che ha piegato in 3 set il bulgaro Grigor Dimitrov. Il match, in diretta tv e streaming, è il secondo in programma sul campo centrale e non comincerà prima delle 13. Il primo match del giorno è quello che oppone il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero 12, al russo Karen Khachanov, numero 15 del tabellone. Quindi, toccherà a Sinner e a Rune. Dopo la sfida dell'azzurro, in campo il serbo Novak Djokovic. Il numero 1 del mondo, reduce dal successo in 2 set su Lorenzo Musetti, affronta l'australiano Alex de Minaur, testa di serie numero 11. Il programma si chiude con l'ultimo quarto di finale: il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8, contro il francese Ugo Humbert (14), che negli ottavi ha avuto la meglio su Lorenzo Sonego. Sinner e Rune si affrontano per la quarta volta in carriera. Il danese conduce 2-1 nei precedenti e ha avuto nel confronto andato in scena proprio a Montecarlo un anno fa: nella semifinale 2023, Rune si è imposto per 1-6, 7-5, 7-5. Sinner si è aggiudicato l'ultimo duello giocato nella fase a gironi delle Atp Finals 2023: a Torino, l'azzurro ha vinto 6-2, 5-7, 6-4. Il primo confronto diretto risale al 2022. Nella semifinale indoor di Sofia, Sinner è stato costretto al ritiro quando era in svantaggio nel terzo set. La sfida tra Sinner e Rune non inizierà prima delle 13. Il match dei quarti di finale trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)