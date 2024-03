Sinner contro Alcaraz oggi in semifinale Indian Wells: orario tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi a Indian Wells per un posto in finale nell'Atp Masters 1000 e per il secondo posto nel ranking. L'azzurro, numero 3 del mondo, nella semifinale in programma alle 20 in diretta tv e streaming va all'assalto della seconda posizione nella classifica: con una vittoria, il 22enne altoatesino metterebbe a segno il sorpasso. Sinner arriva alla sfida dopo la convincente vittoria in 2 set sul ceco Jiri Lehecka. Con Alcaraz, punta a proseguire l'impressionante striscia aperta: 19 successi di fila tra 2023 e 2024, con la nuova stagione iniziata con i titoli all'Australian Open e all'Atp di Rotterdam. "E' il miglior giocatore del mondo in questo momento", dice Alcaraz preparandosi ad affrontare un rivale che sul cemento californiano, nonostante qualche amnesia al servizio, non ha ancora lasciato per strada nemmeno un set. Sinner, paradossalmente, ha ancora ampi margini di crescita. "Ci sono dei giorni in cui riesco a servire molto bene e altri dove invece faccio più fatica: per esempio nel secondo set" contro Lehecka "la percentuale non è stata così alta e questa è una cosa che devo migliorare. So però che sto lavorando nel modo giusto e in futuro credo che sarà uno dei miei colpi migliori", le parole dell'azzurro dopo la vittoria nei quarti di finale. Sinner conduce 4-3 nei precedenti con Alcaraz. L'altoatesino ha vinto gli ultimi 2 confronti diretti, la semifinale all'Atp Masters 1000 di Miami e quella dell'Atp di Pechino lo scorso anno. Per ritrovare Alcaraz vincente contro l'azzurro bisogna tornare indietro di un anno esatto e riavvolgere il nastro fino alla semifinale di Indian Wells 2023: da allora, gli equilibri tra i due big sono gradualmente ma sensibilmente cambiati. Se un anno fa Alcaraz sembrava l'anti-Djokovic, ora deve giocare al top per guadagnarsi i galloni di anti-Sinner. Il match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma alle ore 20 di oggi sabato 16 marzo. In tv sarà visibile per gli abbonati Sky in esclusiva in diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)