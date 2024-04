Sinner battuto da Tsitsipas, Jannik sconfitto in semifinale Montecarlo

(Adnkronos) –

Jannik Sinner battuto in semifinale all'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 2 del mondo, viene sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 12 del tabellone, che si impone per 6-4, 3-6, 6-4 in 2h40'. Sinner incassa la seconda sconfitta del 2024, dopo quella patita contro lo spagnolo Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Indian Wells, e perde la chance di puntare al quarto titolo dell'anno – dopo Australian Open, Rotterdam e Miami – e al 13esimo della carriera. Contro Tsitsipas, tornato ai livelli altissimi di 2 anni fa, Sinner si arrende alla fine di un altro durissimo braccio di ferro dopo quello vinto nei quarti di finale contro Holger Rune. L'azzurro cede il servizio nel terzo game del primo set e non riesce più a ricucire il gap. Il numero 2 del mondo alza il livello nel secondo parziale (subito break per 3-0) e riesce a resistere al tentativo di rimonta di Tsitsipas, che spreca 4 palle break nel nono e decisivo game. Il terzo set è targato Sinner in avvio con un break immediato (2-0) e con 2 chance di allungare ulteriormente nel quinto gioco. Tsitsipas rimane aggrappato alla partita e nell'ottavo game mette a segno il break che gli regala l'aggancio (4-4). Sinner deve rincorrere ma non ha più benzina. Tsitsipas va avanti 5-4 e chiude i conti con un altro breeak: 6-4. Tsitspas domani affronterà il vincitore della seconda semifinale tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del mondo, e il norvegese Casper Ruud, testa di serie numero 8.



Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-6 – Sinner serve per rimanere in partita ma si ritrova a inseguire e precipita sotto 15-40: due match point, il greco sfrutta il primo e chiude 6-4. Tsitsipas in finale.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-5 – Tsitsipas serve con continuità la prima a oltre 200 km orari, il nono game scivola via senza sussulti e Sinner deve rimanere agganciato al match nonostante una condizione fisica non ottimale.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-4 – Sinner apre l'ottavo game con un doppio fallo e poi scivola sotto 0-30. In difficoltà, l'azzurro dà fondo a tutte le energie residue per prendersi un punto cruciale dopo un durissimo scambio di 15 colpi ma finisce per concedere 2 palle break al rivale con un errore gratuito. Il numero 2 del mondo risale fino al 40-40 prima di concedere altre 2 palle break che vengono annullate. La quinta chance viene sfruttata dal greco: break e aggancio.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-3 – Tsitsipas non concede nulla e capitalizza un ottimo game al servizio: basta un minuto per archiviare la pratica. Sinner intanto ha bisogno dell'intervento del fisioterapista che si concentra sul ginocchio.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 4-2 – La fatica si fa sentire, Sinner riesce a tenere il servizio resistendo alla pressione di Tsitsipas, che conquista solo 2 punti.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 3-2 – Tsitsipas rischia di finire al tappeto. Il greco affronta 2 palle break strette parenti di un match point e si salva, chiudendo il game con un ace preziosissimo.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 3-1 – L'azzurro in totale controllo al servizio: ancora un game a zero.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 2-1 – Tsitsipas alza il livello per uscire dal tunnel, rompe il ghiaccio nel terzo set tenendo la sfida viva.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 2-0 – Sinner conferma il break con un game a zero impreziosito da un paio di vincenti.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3, 1-0 – Sinner spezza subito l'equilibrio in avvio di terzo set. Tsitsipas non trova la prima con continuità, l'azzurro aggredisce e sfonda: break immediato.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 6-3 – Sinner non trova rimedio al vincente di Tsitsipas e subito dopo commette due errori gratuiti: l'azzurro si ritrova sotto 15-40 ma annulla entrambe le pesantissime palle break. La prima non entra, il game si allunga, c'è spazio per la terza e per la quarta palla break che vengono cancellate. Alla fine, dopo 16 punti e un game da 11', Sinner porta a casa il 6-3 dopo 1h39'.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 5-3 – Tsitsipas tiene il servizio e prolunga il set: ultima chance per il break.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 5-2 – Anche Sinner soffre contro un avversario che risponde in maniera aggressiva. Tsitsipas arriva alla palla break che riaprirebbe totalmente il parziale. Sinner la annulla aggiudicandosi uno scambio 'pugilistico' di 13 colpi e sale 5-2 garantendosi la possibilità di servire per il set.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 4-2 – Il copione del match è cambiato, Tsitsipas fatica a tenere il servizio e a rimanere in scia dopo aver annullato una palla break che avrebbe virtualmente chiuso il secondo set.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 4-1 – L'intensità sale, Sinner conquista un punto cruciale al termine di uno scambio durissimo da 11 colpi: Jannik tiene il servizio.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 3-1 – Dopo il passaggio a vuoto, Tsitsipas ritrova il servizio: due ace spianano la strada al greco.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 3-0 – L'azzurro comanda il gioco, chiude gli scambi con autorevolezza e conferma il break.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 2-0 – Dopo 50 minuti praticamente perfetti, Tsitsipas comincia a sbagliare. Due errori consentono a Sinner di arrivare a 2 palle break: la prima è sufficiente.

Sinner-Tsitsipas 4-6, 1-0 – Sinner riparte con il primo game convincente nel secondo set. Un ace vale l'1-0.

Sinner-Tsitsipas 4-6 – Tsitsipas non concede a Sinner nessuna chance di tornare in carreggiata. Sul 40-30, il greco sfrutta il primo set-point: 6-4 in 44'.

Sinner-Tsitsipas 4-5 – Sinner rimane agganciato al primo set con un game convincente, chiuso con 2 vincenti.

Sinner-Tsitsipas 3-5 – Tsitsipas continua a interpretare il match in maniera perfetta. Il greco sembra tornato ai livelli di qualche stagione fa. Il servizio garantisce 'un punto e mezzo' nell'ottavo game.

Sinner-Tsitsipas 3-4 – Sinner alterna vincenti e errori gratuiti. In attesa di salire di livello, l'azzurro rimane in scia.

Sinner-Tsitsipas 2-4 – Tsitsipas si conferma efficace nei propri turni di servizio. La prima è affidabile e il greco mantiene il controllo del gioco per il 4-2.

Sinner-Tsitsipas 2-3 – Prime tracce del vero Sinner: game a zero per Jannik.

Sinner-Tsitsipas 1-3 – Tsitsipas continua a concedere qualcosa nel proprio turno di battuta con un altro doppio fallo ma non paga dazio, da fondo archivia il 3-1.

Sinner-Tsitsipas 1-2 – Il rodaggio di Sinner è più lungo del previsto. L'altoatesino scivola sotto 15-40: annulla la prima palla break ma chiude il game con un doppio fallo che consente a Tsitsipas di mettere la freccia.

Sinner-Tsitsipas 1-1 – Tsitsipas incappa in un doppio fallo che non gli complica la vita: 1-1.

Sinner-Tsitsipas 1-0 – Sinner apre il match al servizio e deve subito affrontare una palla break. L'azzurro evita guai e conquista l'1-0.