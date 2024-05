Sciopero treni 5 maggio, continua la protesta: stop fino alle 21

(Adnkronos) –

Continua lo sciopero dei treni anche oggi, domenica 5 maggio 2024, con il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord che terrà le braccia incrociate fino alle 20.59 di stasera. La protesta nazionale, iniziata ieri alle 21.00, rischia soprattutto oggi di interferire con la circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di Trenitalia. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero. A causa dell'agitazione sindacale che può comportare cancellazioni o ritardi, spiega in una nota il Gruppo FS, "i viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito del gruppo, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti". Trattandosi di una giornata festiva, spiegava quindi Trenord, "non sono previste fasce di garanzia. I treni potranno subire cancellazioni. Tuttavia, si segnala che la sigla CAT (organizzazione che ha proclamato lo sciopero, ndr) non è rappresentata in Trenord: in circostanze analoghe non si sono verificate significative ripercussioni sul servizio. Eventuali variazioni saranno comunicate sul sito e sulla App di Trenord". "Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio. Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto. Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App", conclude. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)