Sanremo 2024, partenza record. Amadeus: “Faccio un applauso alla musica”

(Adnkronos) – "Farei un applauso alla musica. Ringrazio tutti i cantanti in gara, grazie a Marco Mengoni, ieri è stato bravissimo: ho scelto amici e persone che stimo e che hanno una storia. E grazie a mio fratello Ciuri, Rosario Fiorello. Una festa incredibile, la gente ha fatto festa fuori dall'Ariston fino alle 4 e mezzo del mattino, una grandissima festa mai vista". E' il commento a caldo di Amadeus sulla serata di ieri, che ha inaugurato il 74mo festival di Sanremo facendo registrare ascolti record. "Sanremo è una grandissima gioia, un onore essere qui per il quinto anno di seguito, e come ho già detto sento il bisogno di fermarmi per poter pensare anche ad altro, qualora un giorno ci fosse la possibilità di trovare idee nuove. La Rai sarà in grado di trovare un nuovo allenatore bravissimo". "Non si tratta di bussare alla mia porta, che è sempre aperta -aggiunge Amadeus- Ho un rapporto bellissimo con tutti i vertici Rai". "Non importa quante volte torni, età ed esperienza. E' sempre un palco che ha una magia e mette addosso senso di responsabilità. La mia storia è iniziata su questo palco, ultima la partecipazione dell'anno scorso" e per questo "abuserò della parola emozione". Cosi Giorgia in conferenza stampa che questa sera torna sul palco dell'Ariston per affiancare nella conduzione Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo. "Tornare qui è un po' come rendere conto al pubblico di quello fatto fin qui e vorrei far fare bella figura ad Amadeus" aggiunge la cantante che scherza sui risultati record della prima serata: "Con questi risultati qua se non vado uguale è colpa mia". E Marco Mengoni "è stato fantastico". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)