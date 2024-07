Saipem garantirà i servizi di intervento sottomarino per gasdotto Libia-Italia

(Adnkronos) – Saipem si è aggiudicata un contratto per garantire la sorveglianza e i servizi di intervento sottomarino del gasdotto GreenStream lungo le tratte offshore e onshore presso i terminali di Mellitah, in Libia, e Gela, in Sicilia. Il nuovo contratto, assegnato da GreenStream Bv, uno dei principali operatori midstream nel Mar Mediterraneo, unisce le attività che Saipem ha svolto per GreenStream dal 2008 in merito ai servizi di integrità, ispezione, manutenzione e gestione in caso di emergenza delle condotte, e li estende per coprire una gamma più ampia di scenari ed esigenze del cliente. Le attività, si legge in una nota, saranno gestite da Sonsub, il centro di eccellenza di Saipem per la robotica, le tecnologie e i servizi subacquei, ed eseguite in coordinamento con il Saipem Engineering Hub situato a Fano, in provincia di Pesaro. I lavori ottimizzano la gestione integrata dei dati delle ispezioni e dei ricambi critici, la fornitura di servizi di ingegneria specializzati per l'integrità degli asset e quelli di intervento per il ripristino in caso di danno per un’ampia gamma di scenari. In particolare, gli interventi di ripristino in caso di danno saranno eseguiti tramite la tecnologia SiRCoS, un sistema di riparazione da remoto industrializzato da Sonsub e qualificato per operare in acque profonde fino a 2.200 metri. Con questa aggiudicazione Saipem contribuirà a gestire l’integrità di un’infrastruttura sottomarina fondamentale per l'approvvigionamento energetico italiano con un approccio integrato, confermando così la leadership dell’azienda nella dimensione underwater con soluzioni immediatamente disponibili ed efficaci. Si consolida, inoltre, la collaborazione pluriennale tra Saipem e GreenStream Bv, che nel 2002 aveva assegnato all’azienda un contratto per la posa del medesimo gasdotto, un progetto con cui Saipem ha stabilito il record della posa più profonda con ancoraggi. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)