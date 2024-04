Roma, incendio in appartamento a Prati: morto un 70enne

(Adnkronos) – Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti al civico 10 di via Caposile, nel quartiere Prati a Roma, per un incendio scoppiato all’interno di un appartamento al quarto piano di una palazzina di sette. All'interno il proprietario, un uomo di 70 anni, morto carbonizzato. In corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Inagibile, per i gravi danni causati dalle fiamme, l’appartamento. Sul posto anche pattuglie del I Gruppo Prati della Polizia Locale che hanno chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. Inaccessibile anche l’ingresso principale di una scuola superiore al civico 1, per cui è stato predisposto un accesso secondario da via Achille Papa. In corso ulteriori verifiche da parte dei Vigili del Fuoco per stabilire se anche altri appartamenti dello stabile coinvolto abbiano riportato danni in seguito all’incendio. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)