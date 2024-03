Regionali Abruzzo, Meloni: “Spero in Marsilio primo presidente rieletto”

(Adnkronos) – Dal palco di Pescara Giorgia Meloni interviene per sostenere la ricandidatura di Marco Marsilio alla guida dell'Abruzzo. "Cinque anni Marco ha fatto un'impresa, essere il primo presidente di regione di FdI – ha detto la presidente del Consiglio e leader di Fratelli d'Italia -. Oggi mi piacerebbe che facesse un'altra impresa, essere il primo presidente nella storia dell'Abruzzo a essere riconfermato per un secondo mandato". "Noi stiamo affrontando un contesto non facile, ma lo facciamo con risultati che ci incoraggiano ad andare avanti e che sono anche figli della nostra compattezza". "Voi non potete immaginare quanto per me sia importante, in una vita fatta tutta di problemi da risolvere e aerei da prendere, ogni tanto tornare qui e riprendere dalla piazza la benzina di cui ho bisogno per andare avanti fino alla scadenza successiva". "In Italia ci sono due realtà. Quella che raccontano i giornali di sinistra, che in realtà è un racconto dei loro sogni in cui noi stiamo sempre a litigare e per questo andremo presto a casa, e poi c'è la realtà dei fatti". "Questo è un governo che procede veloce nelle sue decisioni", ha rimarcato la presidente del Consiglio. ''Confesso che siamo saliti sul palco per fare la foto perché qui non siamo sicuri che il tempo terrà. Allora io voglio dire solo una cosa: nel caso in cui venisse il diluvio universale e non riuscissi a fare la mia parte di comizio, tutte le volte che vengo a Pescara, quando salgo sul palco piove. Però, attenzione, perchè l'ultima volta che è successo erano le elezioni politiche e io sono diventata presiedente del Consiglio…''. Piove a dirotto e la premier sale sul palco e con microfono alla mano ci tiene a spiegare che la pioggia può mettere a rischio gli ultimi interventi, quelli di Matteo Salvini e il suo. Il presidente di FdI però non è preoccupata, anzi, considera l'acquazzone un segno benaugurante per la vittoria finale alle regionali, memore dell'acqua che funestò il suo comizio quando poi vinse le politiche che l'hanno portata a palazzo Chigi per la prima volta. ''Quindi, se piove, tutto sommato, non sarà una cattiva cosa, vi voglio bene'', commenta Meloni, che raggiunge il centro del palco per farsi una foto selfie con Salvini,Tajani, Cesa e Lupi. Le prossime elezioni europee "sono il vero timore di tutti", e il timore "è che questa maggioranza venga confermata. Succederà di tutto, io ho già messo l'elemetto", dice la premier. "Vinceremo anche questa battaglia", assicura l'inquilina di Palazzo Chigi. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)