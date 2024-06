Realme, in arrivo serie Flagship Killer realme Gt 6 con gli ultimi chipset Snapdragon

(Adnkronos) – Realme, il marchio di smartphone in più rapida crescita al mondo, si appresta a ospitare l'evento di lancio globale del nuovo flagship killer Gt 6, il 20 giugno, a Milano. In questa occasione, verranno svelate anche la novità per il comparto audio con realme Buds Air6 Pro, con tecnologia audio all'avanguardia. La serie realme Gt 6, si legge in una nota, sarà dotata di chipset Snapdragon, noti per le prestazioni e efficienza. In prima linea ci sarà il realme Gt 6, alimentato dall'ultimo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm che stabilisce un nuovo standard con il suo eccezionale punteggio di benchmark, oltre 1.650.000, che offrirà agli utenti velocità e reattività senza precedenti. Realme Gt 6T introdurrà, invece, il chipset Snapdragon 7+ Gen 3, che eccelle nel conciliare potenza ed efficienza, rendendolo ideale per gli utenti che cercano un'esperienza ad alte prestazioni senza compromettere la durata della batteria. La partnership fra realme e Qualcomm si dimostra stabile e duratura. Emiliano Sottani, Senior Director of Product Marketing di Qualcomm Europe, interverrà all'evento di lancio per illustrare le prestazioni del nuovo chipset. Secondo dati ufficiali di Qualcomm, con Snapdragon 8s Gen 3 si ottiene un aumento del 20% delle prestazioni della Cpu e del 15% delle prestazioni della Gpu rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1. Questo chipset nel realme GT 6 rappresenta un significativo passo avanti sia in termini di prestazioni che di efficienza nella gamma di prodotti Qualcomm. Congiuntamente al lancio degli smartphone, realme presenterà le Buds Air6 Pro, con tecnologia audio avanzata. Dotate di un sistema a due microfoni con configurazioni feedforward e feedback, le Buds Air6 Pro rilevano ed eliminano efficacemente i rumori esterni e interni. Gli auricolari sono inoltre dotati di Smart Adaptive Noise Cancellation, che regola dinamicamente i livelli di cancellazione del rumore in tempo reale al fine di ottimizzare l'ambiente circostante all'utente. Il cuore delle realme Buds Air6 Pro è il sistema a doppio driver Hi-Fi, che include un woofer da 11 mm e un tweeter microplanare da 6 mm. Questa configurazione garantisce bassi profondi e ricchi e alte frequenze cristalline. Inoltre, gli auricolari supportano la trasmissione wireless LDAC HD, che offre una velocità di trasmissione in bit tre volte superiore rispetto alla trasmissione wireless tradizionale, insieme alla certificazione Hi-Res Audio per un'esperienza audio coinvolgente e nitida. A ulteriore testimonianza del suo essere un brand tecnologico profondamente attento alle esigenze dei giovani utenti, dopo il lancio di questi nuovi prodotti realme collaborerà con un gruppo di influencer del settore tecnologico provenienti dall'India, dal Sud-Est asiatico e dal Sud America per portare sul palco dell'evento di Milano un approfondimento dal titolo "AI for Young: Rivoluzionare le abitudini digitali dei più giovani”. Questa tavola rotonda si propone di esplorare come la tecnologia AI possa guidare l'innovazione, sviluppare il potenziale creativo e rivoluzionare i percorsi educativi e professionali dei giovani a livello globale. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube, per offrire al pubblico globale di realme uno sguardo esclusivo sui più recenti smartphone e dispositivi AIoT. Inoltre, metterà in evidenza le iniziative strategiche del brand in materia di AI, sottolineando il proprio impegno nel favorire la crescita e lo sviluppo dei giovani in tutto il mondo. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)