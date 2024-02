Re Carlo e il cancro, c’è attesa per l’intervista di Harry

(Adnkronos) – C'è grande attesa per l'intervista del principe Harry a Good Morning America, dove per la prima volta il duca di Sussex stasera parlerà della diagnosi di cancro di suo padre re Carlo. Nel colloquio con Will Reeve (è il figlio di Christopher, protagonista di Superman), l'autore di 'Spare' si aprirà anche sulla sua vita con Meghan, così come parlerà degli Invictus Games. Una truppe del programma ha ripreso i Sussex fin dal loro arrivo in Canada, martedì scorso, per partecipare al conto alla rovescia dell'evento sportivo a Whistler e Vancouver. In un post su X, Good Morning America ha annunciato l'evento accompagnando il tweet – "Esclusiva: la nuovissima intervista con il principe Harry sulla sua vita con Meghan, come sta suo padre Re Carlo e la sua passione: sostenere i guerrieri feriti" – con una clip che mostra Harry parlare con Reeve a Whistler e da una foto del re che saluta mentre lasciava la London Clinic il 29 gennaio. Il viaggio in Canada, dove il duca e la duchessa hanno passato il San Valentino sulla neve, arriva poco più di una settimana dopo il ritorno di Harry da una rapida visita a Londra, dove ha incontrato suo padre per 45 minuti in seguito alla diagnosi di cancro. È stato visto due giorni dopo ad una cerimonia di premiazione della Nfl a Las Vegas, mentre domenica scorsa era assente al Super Bowl. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)