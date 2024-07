Rai, Gasparri: “‘Petrolio’ affida morale su Toti a Davigo, uno scandalo”

(Adnkronos) – "In queste ore parlano tutti di RaiNews24, che ha l'1% di share, ma io vorrei parlare di Rai3, vista sicuramente da più gente: ieri sera 'Petrolio' ha fatto un massacro mediatico di Giovanni Toti come se ci fosse già la sentenza, con interviste per strada alla gente che veniva aizzata contro Toti, affidando la morale a Piercamillo Davigo, omettendo però di dire che Davigo, che tranciava giudizi moralistici, è stato già condannato in primo e in secondo grado per dei fatti di cui è stato accusato nella sua funzione di membro del Csm". A dirlo all'Adnkronos è il senatore di Forza Italia e membro della Vigilanza Rai Maurizio Gasparri, commentando 'Petrolio', il programma di Duilio Giammaria in onda il lunedì sera su Rai3 dedicato a temi di attualità. "Ci voleva almeno che Duilio Gianmaria, responsabile della trasmissione 'Petrolio', mettesse una scritta in sovrimpressione, dicendo che quello che stava parlando era un condannato in primo e secondo grado -affonda Gasparri- Tutti parlano del festival di Pomezia e nessuno parla di questa vergogna di ieri sera, con Davigo che esprimeva giudizi morali dopo essere stato condannato per violazione di segreti, non una cosa da nulla. Questo a me preoccupa molto di più", conclude Gasparri. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)