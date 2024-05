Qvc Italia, con Pride month 2024 accanto alla comunità LGBTQIA+

(Adnkronos) – QVC Italia conferma la volontà di sostenere il Pride month anche per il 2024. La nuova campagna, attiva sulle piattaforme di proprietà dall’1 al 30 giugno 2024, lancia lo slogan 'La cultura delle diversità' che ha l’obiettivo di sensibilizzare alla tolleranza, al rispetto reciproco, all’inclusione e al valore della diversità. La campagna, infatti, mira ad alimentare la creazione di una cultura di accoglienza sin dalla prima educazione, contrastare stereotipi e pregiudizi, promuovere le sfide affrontate dalla comunità LGBTQIA+, promuovere l’empatia e la solidarietà prevenendo bullismo e discriminazione e proporre modelli positivi. L’intento di QVC Italia è di contribuire alla promozione di una società basata sull'uguaglianza, il rispetto reciproco e la comprensione. Un impegno a cui è chiamato ognuno di noi per costruire un mondo migliore e più inclusivo per le generazioni presenti e future. Per celebrare e sostenere la campagna 'La cultura delle diversità', QVC ha realizzato una t-shirt disponibile in 4 colori e con 4 messaggi diversi: 'Ho la fobia di ogni fobia'; 'Voglio diventare top model. Di educazione'; 'Accettare non significa usare l’accetta'; 'Chi apre la mente apre il cuore”. Su tutte le versioni un invito importante: 'Indossiamo le parole del rispetto. #BePride'. La t-shirt è acquistabile su www.qvc.it dall’1 giugno al costo di 19,90 euro (spese di spedizione gratuite). Tutto il ricavato andrà a favore dell’Associazione Agedo Milano che aiuta i genitori nel coming out dei figli e delle figlie e promuove il riconoscimento dei diritti civili e i necessari cambiamenti sociali del nostro Paese. 'Abitare le differenze' è il nome del progetto sostenuto da QVC Italia che, attraverso percorsi di formazione dedicati non solo a persone della comunità LGBTQIA+, ma anche ai loro familiari e amici, ha come obiettivo il potenziamento delle caratteristiche psicologiche che favoriscono la resilienza e promuovono il senso di appartenenza a un contesto sociale e familiare funzionale. Partecipare al Pride month per QVC Italia è un impegno concreto e costante che risponde alla missione dell’azienda: ispirare un modo più equo e inclusivo di fare retail. Anche al suo interno QVC Italia si impegna da sempre nella cura e promozione di ambienti inclusivi che offrano equità e un senso di appartenenza per ogni membro del team, partner, cliente o membro della comunità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)