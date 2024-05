Pechino Express 2024, Damiano Carrara (Pasticcieri) e le critiche: “Parole hanno peso”

(Adnkronos) –

Damiano Carrara risponde alle critiche dopo la sua partecipazione a Pechino Express 2024. Dopo aver trionfato nell’ultima edizione del reality insieme al fratello Massimiliano, come i 'Pasticcieri', in un post su Instagram, ha ringraziato tutta la produzione e si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa per la pioggia di critiche arrivate sui social durante la partecipazione programma. Dopo il finale di stagione di giovedì scorso, scrive Damiano, "ho voluto prendermi un momento per dire la cosa più importante: Grazie. Grazie a Sky italia e Now Tv che ci ha permesso di vivere un’esperienza inimmaginabile, a Banijay Italia per la squadra incredibile di professionisti e soprattutto a voi che ci avete seguito". QUindi coglie l’occasione per riflettere su qualcosa che ha vissuto durante la messa in onda del programma. In questi mesi "ho letto purtroppo commenti che, lasciatemelo dire, mi hanno ferito e intristito perché andavano oltre il gioco e oltre la gara. Certe parole, certi termini pesano, anche su chi ci è vicino, come la nostra famiglia, che ha sofferto in modo particolare". Forse, aggiunge il noto pasticcere, "da casa a volte ci si dimentica che, per quanto meraviglioso, è un programma Tv, un gioco ed una gara con fini in ogni caso di beneficenza ma soprattutto che dietro ai nostri telefoni ci sono le persone fatte di carne, anima e cuore". Damiano continua poi parlando del suo percorso con il fratello: "Lato nostro, non abbiamo mai fatto del male e mancato di rispetto a nessuno, abbiamo sempre cercato di contraccambiare l’ospitalità ricevuta cucinando o dandoci da fare in casa delle tante persone conosciute che, dal Vietnam al Laos allo SriLanka, ci porteremo sempre dentro e che tuttora sentiamo quotidianamente e ci hanno mandato questi scatti stupendi". "Abbiamo vissuto il viaggio appieno, godendo della bellezza dei posti e dei momenti insieme agli altri concorrenti, anche se non si è potuto vedere tutto. Questa è una breve ma dovuta nota – niente a che fare con un giustificarsi o cercare consensi – semplicemente mi auguro sia spunto di riflessione per tutti e soprattutto possa servire per sensibilizzare sul tema dell’aggressività che talvolta si vive sul web". E, infine, i ringraziamenti alla moglie Chiara "che mi ha sempre sempre supportato" al fratello Massimilano, "il miglior compagno di viaggio di sempre". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)