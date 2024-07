Parigi 2024, Marchand doppio oro e Pan record: il nuoto accende le superstar

(Adnkronos) –

Arrivano gli alieni nel nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le finali della serata del 31 luglio non regalano medaglie all'Italia ma offrono uno spettacolo memorabile firmato da Leon Marchand e da Pan Zhanle. Il francese vince 200 farfalla e i 200 rana nel giro di un paio d'ore. Il cinese domina i 100 stile libero demolendo il suo record del mondo e conquistando una piscina che, finora, non ha fornito assist per primati iridati.

Marchand, 22 anni, fa esplodere il pubblico della Defense Arena con uno show stellare. Inaugura la sua serata vincendo l'oro nei 200 farfalla con il crono di 1'51''21, nuovo record olimpico. Poi torna in vasca e concede il bis nei 200 rana: la fatica non si fa sentire, il francese vince in 2'05''85, altro primato a cinque cerchi. Nessun nuotatore, prima d'ora, aveva vinto 2 gare di rana e farfalla nella stessa giornata. Bisogna tornare alle Olimpiadi del 1956 per ritrovare un'atleta in finale nelle due diverse specialità: la statunitense Mary Sears vinse i 100 farfalla ma crollò nella finale dei 200 rana, chiusa al settimo posto. Marchand si prende un posto nella storia dei Giochi di casa, in cui ha già 3 ori: domenica ha sbriciolato la concorrenza nella finale dei 400 misti, rifilando al primo degli inseguitori un distacco di 5''67, il più ampio margine mai registrato nella gara.

Il cronometro regala una gioia supplementare anche a Pan Zhanle. Il ventenne cinese dà spettacolo nei 100 stile libero con un incredibile 46''40: nuovo record del mondo, con 4 decimi limati rispetto al precedente primato. Pan riesce dove tutti finora hanno fallito: la piscina della Defense, con una profondità inferiore rispetto alle vasche standard, è considerata 'nemica' dei record. Troppe onde, la velocità viene ridotta. Non sempre, Pan docet.

Menzione speciale, infine, per l'eterna Katie Ledecky. La 27enne americana domina i 1500 stile libero e diventa la prima atleta a vincere 4 ori in 4 Olimpiadi consecutive: un oro a Londra 2012, quattro a Rio 2016, due a Tokyo 2020. Anche a Parigi, cartellino timbrato.