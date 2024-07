Parigi 2024, festa Italia con 3 medaglie per la storia

(Adnkronos) –

Un oro, un argento, un bronzo. Tre medaglie per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 in un paio d'ore: tre medaglie per la storia. La giornata azzurra ai Giochi va in archivio con un tris speciale tra scherma, ginnastica e nuoto. Il medagliere tricolore arriva in doppia cifra con il bottino complessivo di 3 ori, 4 argenti e 4 bronzi. Il 30 luglio va in archivio, finalmente, con il metallo più pregiato regalato dalla scherma. Dopo il bronzo di Gigi Samele e l'argento di Filippo Macchi, tra recriminazioni e rimpianti, ecco l'acuto dalla pedana con l'impresa delle azzurre della spada.

La finale contro le padrone di casa della Francia, sostenute dal tifo indemoniato di 8000 spettatori, è un braccio di ferro interminabile: il quartetto formato da Giulia Rizzi, Mara Navarria, Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio trionfa alla stoccata supplementare. E' trionfo, con il primo oro per la spada femminile nella storia dei Giochi e con il 50esimo trionfo della scherma sulla pedana a cinque cerchi. La data del 30 luglio rimarrà scolpita anche per la ginnastica azzurra. Alice D'Amato, Manila Esposito, Angela Andreoli, Elisa Iorio e Giorgia Villa conquistano la medaglia d'argento alle spalle degli Stati Uniti dell'aliena Simone Biles. Il capolavoro dell'Italia vale il ritorno sul podio a 96 anni di distanza dall'exploit datato 1928.

Dal nuoto, arriva il bronzo pesantissimo di Gregorio Paltrinieri negli 800 metri. A 29 anni, dopo metà della vita passata in vasca e in mare a competere contro i migliori, Greg tira fuori l'ennesimo coniglio da un cilindro senza fondo. Per una porzione di gara, a poco più di una vasca dalla fine, culla anche il sogno dell'oro. Poi subisce il ritorno di Daniel Wiffen e Bobby Finke, ma si tiene stretto il terzo gradino del podio che vale come una vittoria. In attesa di gareggiare nei 1500 sl e nella 10 km in acque libere, Paltrinieri diventa il primo italiano di sempre nel nuoto ad andare a podio in tre Olimpiadi consecutive con 4 medaglie: un oro, un argento e due bronzi. Finora.