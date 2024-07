Parigi 2024, azzurri in gara oggi 29 luglio: programma, orari, finali

(Adnkronos) – Italia di nuovo protagonista oggi, lunedì 29 luglio, alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo una domenica stratosferica per l'oro di Nicolò Martinenghi nei 100 rana, ma anche di grande delusione per le decisioni arbitrali nel judo, boxe e scherma, tanti gli azzurri che sognano di seguire le orme di chi è già salito sul podio. Nel calendario fitto di appuntamenti, con 21 medaglie che si assegnano oggi, Danilo Dennis Sollazzo si presenterà alle 12:00 al poligono di Chateauroux, per la finale di carabina maschile. Mentre la scherma certa il riscatto nell'ultimo giorno di gare individuali con Tommaso Marini, detentore del titolo mondiale nel fioretto maschile. Grande attesa poi per Ceccon e Pilato nel nuoto mentre stasera scenderà in acqua anche il Setterosa, per l'esordio dell'Italia della pallanuoto femminile contro la Francia. 11:00 – Sport Equestri Completo a squadre – Salto: Evelina Bertoli – Pietro Sandei – Giovanni Ugolotti 12:00 – Tiro a Segno Carabina a.c. 10 m U – Finale: Danilo Dennis Sollazzo 14:00 – Ciclismo Mountain Bike Cross-Country U Elancourt Hill Simone Avondetto e Luca Braidot 16:00 Judo: 57kg donne, gare per le medaglie (ev. Veronica Toniolo) 16:00 Judo: 73kg uomini, gare per le medaglie (ev. Manuel Lombardo) 16:48 – Tiro con l’arco: Finali per le medaglie uomini a squadre (ev. Federico Musolesi, Mauro Nespoli, Alessandro Paoli) 17:20 – Canoa Slalom: C1 uomini, finale (ev. Raffaello Ivaldi) 17:30 – Ginnastica Artistica: Finale a squadre uomini (Yumin Abbadini, Nicola Bartolini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini) 20:30 Nuoto: 400m misti donne, finale (ev. Sara Franceschi) 20:50 – Scherma: Sciabola individuale donne, gare per le medaglie (ev. Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile) 21:15 – Scherma: Fioretto individuale uomini, gare per le medaglie (ev. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini) 18:09 – 18:15 Judo -73 kg U – Finale Champ-de-Mars Arena 21:19 Nuoto: 100m dorso uomini, finale (Thomas Ceccon) 21:25 Nuoto: 100m rana donne, finale (Benedetta Pilato) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)