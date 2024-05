Nemo vince Eurovision 2024, chi è il cantante della Svizzera

(Adnkronos) –

Nemo vince l'Eurovision 2024 e la Svizzera trionfa a Malmo nella finale. Il successo porta la firma di Nemo Mettler, 24enne rapper che domina la scena in Svezia con la canzone The Code. Nemo, che si definisce persona non binaria (in tedesco vuole essere identificato con il pronome neutro, in inglese con they), arriva al top in una carriera cominciata quasi 10 anni fa. Da ragazzino, l'artista inizia a pubblicare in maniera indipendente i propri brani. Il debutto ufficiale arriva con l'uscita dell'EP Clownfisch. E' con Du (Tu) che arriva la 'quasi consacrazione', con il quarto posto tra i singoli in patria. Cresce la notorietà e arrivano premi a raffica nel 2018: spiccano i riconoscimenti per il 'miglior artista svizzero' e per la 'miglior canzone svizzera'. Nemo diventa anche personaggio noto al grande pubblico televisivo grazie alla partecipazione al programma 'Il cantante mascherato'. Alla fine, quinto posto per il cantante mascherato da Panda. Il percorso si conclude a febbraio di quest'anno con l'investitura ufficiale a candidato rossocrociato per l'Eurovision. Il resto è storia recentissima: The Code è un successo, Nemo vince l'Eurovision. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)