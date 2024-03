Napoli, Sangiuliano inaugura la mostra su Tolkien a Palazzo Reale

(Adnkronos) – Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli e dopo lo straordinario successo di Roma con oltre 80mila visitatori, da oggi, 16 marzo, arriva a Palazzo Reale di Napoli la grande mostra che omaggia il celebre scrittore inglese John Ronald Reuel Tolkien. 'TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore' è stata inaugurata stamattina dopo la visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Tolkien è uno degli scrittori più letti al mondo – ha affermato Sangiuliano – che esprime valori importanti come amicizia, solidarietà e la difesa dell'umano". "Tolkien ha avuto relazioni con Benedetto Croce che ha vissuto a Napoli. Lui visitò Assisi e Venezia quando venne in Italia". "È una mostra immersiva – illustra il curatore Oronzo Cilli – che viaggia sul racconto dell'uomo Tolkien tra vita e lavoro accademico, con 1700 pezzi tra libri, oggetti, lettere, ricostruzioni". L'obiettivo della mostra è "fare conoscere come autore, studioso, ma anche la sua vita e la sua fede cattolica". "Palazzo Reale è il cuore pulsante della città, e questa è una mostra attrattiva, allestita nel luogo ideale dopo il successo di Roma, ma con un nuovo allestimento", spiega il direttore di Palazzo Reale, Mario Epifani. Per i settant’anni dalla pubblicazione dei primi due volumi de Il Signore degli Anelli, Napoli ospiterà fino al 2 luglio 2024 a Palazzo Reale la grande mostra dedicata al creatore della celebre epopea della Terra di Mezzo che ha plasmato una nuova mitologia per il mondo contemporaneo e lo ha reso uno degli autori più letti del pianeta. La mostra racconta il percorso umano, il lavoro accademico, la potenza narrativa e la forza poetica del celebre romanziere attraverso un viaggio senza eguali, grazie al quale appassionati e pubblico saranno introdotti nella grandezza di questo autore e comprenderanno quanto la sua straordinaria conoscenza del mondo antico siano alla base del suo processo creativo. Dopo le grandi mostre allestite a Oxford (2018), Parigi (2020) e Milwaukee (2022), che hanno esaltato particolari aspetti delle opere letterarie, TOLKIEN. Uomo, Professore, Autore è la prima esposizione di queste dimensioni mai allestita in Italia che pone lo scrittore al centro di tutto e nella quale sarà possibile scoprire le varie sfaccettature della sua vita: l’uomo, padre e amico, accademico, autore di saggi e pubblicazioni ancora oggi fondamentali nello studio della letteratura in antico e medio inglese, il narratore e sub-creatore della Terra di Mezzo. Particolare rilevanza viene data al suo rapporto con l’Italia: “Sono innamorato dell'italiano, e mi sento alquanto sperduto senza la possibilità di provare a parlarlo”, si legge in una sua lettera, e nella rassegna non mancano le testimonianze del viaggio a Venezia e Assisi nel 1955; così come i tanti contatti, diretti e indiretti, con studiosi e intellettuali del nostro Paese. Spazio anche agli adattamenti cinematografici vecchi e nuovi, dal film d’animazione di Ralph Bakshi, alla trilogia de Il Signore degli Anelli del regista Peter Jackson, capace di rappresentare sul grande schermo una delle saghe più ambiziose e popolari della letteratura mondiale conquistando 17 premi Oscar. Dopo l'inaugurazione della mostra Sangiuliano ha effettuato una "visita privata al MANN insieme all'ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Jack Markell, accompagnato dalla consorte". A darne notizia su X è stato lo stesso ministro. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)