Napoli, bombola di gas esplode in casa: ferito 69enne

(Adnkronos) – Poco fa i carabinieri della stazione Napoli Marianella sono intervenuti in una abitazione in via Antonio Cinque 94, dove una bombola del gas per uso domestico sarebbe esplosa, poco prima, per cause in corso di accertamento. Ferito in modo grave, ma non in pericolo di vita, un 69enne trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Illesa la moglie 66enne con lui in casa. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)