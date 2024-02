Mondiali nuoto, Miressi argento nei 100 sl e Razzetti bronzo nei 200 misti

(Adnkronos) –

Alessandro Miressi conquista la medaglia d'argento nei 100 metri stile libero ai campionato del mondo di nuoto di Doha. Alberto Razzetti vince la medaglia di bronzo nei 200 misti. Miressi tocca in 47"72, alle spalle solo del cinese Pan Zhanle (47"53). Bronzo all'ungherese Nandor Nemeth (47"78). L'Italia torna sul podio nella gara regina dopo 17 anni, dall'oro di Filippo Magnini a Melbourne 2007. Razzetti chiude in 1'57"42 nella gara vinta dal canadese Finlay Knox (1'56"64) davanti allo statunitense Carson Foster (1'56"97). L'Italia torna sul podio iridato in questa distanza 21 anni dopo il bronzo di Massimiliano Rosolino a Barcellona 2003. "Sono felicissimo di questa medaglia, la mia prima individuale a livello mondiale. Questo podio dimostra che sono tra i migliori al mondo sui 100 e quindi ce la posso fare. Ora mi aspettano quattro mesi di duro lavoro, il pensiero è a Parigi e bisogna puntare in alto", dice Miressi a RaiSport. "In gara ho cercato di stare lì con Pan -prosegue il 25enne piemontese-. Guardando il tempo non sono soddisfatto, però siamo a febbraio, con un mese di lavoro, sono venuto qui e ho sempre fatto sotto i 48", quindi vuol dire che sto bene e devo solo continuare a crederci per puntare a qualcosa di più grande". "Sono contento, non era per niente scontata una medaglia oggi, sapevo che sarebbe stata una gara difficile. Ho dato il massimo, cercando di essere meno teso rispetto a ieri. Purtroppo non ho il dorso che avevo a Riccione a novembre, altrimenti avrei potuto anche vincere, ma per come mi sono sentito le scorse settimane è andata molto bene", dice Razzetti. "Due medaglie in un Mondiale in vasca lunga sono un ottimo risultato, tutta fiducia nel lavoro che stiamo facendo, sperando di fare ancora meglio", aggiunge il ligure al microfono di Rai Sport. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)