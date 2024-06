Mondiale per club, il Real Madrid non partecipa: l’annuncio di Ancelotti

(Adnkronos) – "Il Real Madrid al Mondiale per Club? La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l'invito". Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid campione d'Europa, annuncia il no dei blancos al Mondiale per club della Fifa. Il torneo a 32 squadre è in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti. Alla competizione, per l'Italia, sono state invitate Inter e Juventus. Inizialmente, come ricordano i media spagnoli, a ogni squadra sarebbe stato promesso un gettone da circa 50 milioni di euro. Il programma elaborato prima della pandemia, però, è stato rivisitato dopo l'uragano covid. Rispetto alle 24 squadre inizialmente previste, il numero dei club ammessi è salito a 32. Il quotidiano spagnolo Marca descrive un quadro ancora approssimativo a livello di organizzazione e risorse: non sono stati ancora venduti i diritti tv della manifestazione e non sono stati siglati accordi commerciali di rilievo. Al Mondiale, alcuni club extraeuropei sono disposti a scendere in campo per un gettone di circa 10 milioni di euro. La stessa cifra è considerata irrisoria dalle squadre top del Vecchio Continente, a cominciare dal Real Madrid. I campioni d'Europa, che non fanno parte dell'Eca (l'associazione dei club europei), potrebbero dialogare individualmente con la Fifa per arrivare ad un'intesa: in ballo ci sarebbe anche la possibilità di organizzare la finale del Mondiale per club 2030 allo stadio Santiago Bernabeu. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)