Milan, Desailly: “Servono due giocatori per crescere” – Video

(Adnkronos) – "Il Milan? Quest'anno ha fatto troppi 'up and down', non ha mai avuto il momento dove ha creduto che si poteva vincere. Ci voleva una stabilità nella performance che il Milan non ha avuto. Fa bene alcune partite e poi cala, è un peccato. Vedremo se il Milan avrà soldi a sufficienza per comprare quei due giocatori che ti possono dare qualcosa in più. E poi c'è la filosofia anche da rispettare". Lo ha detto l'ex centrocampista francese del Milan Marcel Desailly, in una intervista all'Adnkronos, da Madrid dove è presente per i Laureus Awards. "Spero che il Milan avrà questa lucidità e la fortuna di trovare quei due giocatori che possono fare la differenza. Se Pioli resterà? Penso di sì. Si stanno costruendo le basi della squadra e per me ci vuole ancora una stagione prima di decidere", ha aggiunto l'ex rossonero nel giorno del derby che può voler dire scudetto dell'Inter. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)