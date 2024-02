Milan-Atalanta 1-1, gol di Leao e rigore di Koopmeiners

(Adnkronos) – Milan e Atalanta pareggiano 1-1 nel match in calendario oggi per la 26esima giornata della Serie A 2023-2024, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. Al vantaggio dei padroni di casa con Leao al 3', risponde Koopmeiners su rigore al 42'. In classifica i rossoneri sono terzi con 53 punti, a 13 punti dall'Inter capolista e a 4 dalla Juventus seconda; mentre gli orobici sono quinti a quota 46, a due lunghezze dal Bologna quarto. I padroni di casa partono con il piede schiacciato sull'acceleratore e passano in vantaggio dopo soli tre minuti. Leao sfonda sulla sinistra, salta due giocatori entra in area e calcia a giro sul secondo palo battendo Carnesecchi. Al 12' tentativo di replica da parte degli ospiti con un'azione corale conclusa dall'ex De Ketelaere con un tiro che termina fuori non di molto dalla porta di Maignan. Al 17' l'Atalanta ci prova ancora con De Ketelaere che scarica all'indietro per Koopmeiners ed è bravo Adli a cancellargli la possibilità di tiro. Al 20' chance per Loftus-Cheek che, su cross dalla destra, interviene di testa mandando il pallone di poco alto. Alla mezz'ora altra progressione di Leao sulla sinistra conclusa con un cross al centro sul quale nessuno dei compagni arriva in tempo. Al 37' i rossoneri protestano per un fallo di mani in area di rigore da parte di Holm, dopo un consulto con il Var l'arbitro lascia proseguire. Al 42' proteste anche per un intervento di Giroud su Holm in area rossonera, Orsato va a rivedere l'episodio al Var e assegna il rigore per l'Atalanta. Dagli 11 metri Koopmeiners supera Maignan e fa 1-1, punteggio con cui si va al riposo. In avvio di ripresa Gasperini si presenta con Lookman e Zappacosta al posto di De Ketelaere e Holm. Il Milan fa la partita con gli orobici attenti a non concedere spazi. Al 16' Calabria, entrato da pochi minuti per Florenzi, impegna Carnesecchi in un difficile intervento con un tiro di sinistro dal limite dell'area. Al 23' accelerazione di Leao che cede palla a Loftus Cheek, il centrocampista inglese non riesce a inquadrare la porta da buona posizione. Un minuto più tardi Milan nuovamente vicino al vantaggio, Leao serve Pulisic che si inserisce aggancia al volo e conclude: palla di un soffio a lato. Alla mezz'ora altro tentativo dei padroni di casa con una conclusione da fuori di Loftus Cheek: tiro potentissimo sul quale Carnesecchi ci mette i pugni. Al 35' doppia palla gol per il Milan, prima tentativo di Leao con parata di Carnesecchi e poi Giroud con salvataggio sulla linea di Zappacosta. Nel finale è ancora la squadra di casa a fare la partita ma senza riuscire a creare ulteriori pericoli dalle parti di Carnesecchi. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)