Migranti, deputati dem in Albania: “Cpr? Il nulla, 800 milioni buttati per spot Meloni”

(Adnkronos) – "I centri migranti? Il nulla. Qualche ruspa e un paio di operai". Matteo Orfini insieme a Matteo Mauri, Simona Bonafè e Enzo Amendola è in Albania. I deputati dem sono andati a verificare l'andamento dei lavori nei centri migranti decisi dal governo Meloni. "Avevano detto che sarebbero stati pronti per il 20 maggio. Abbiamo lasciato che passasse la data e stamattina siamo qui a vedere come stanno le cose", dice Orfini interpellato telefonicamente dall'Adnkronos mentre si trova ancora con gli altri parlamentari in Albania. "Lo avevamo detto che non avrebbero mai visto la luce nei tempi previsti e infatti così è stato ma il tema è che si buttano 800 milioni di euro per uno spot elettorale di Meloni. Milioni di euro che potevano essere usati per qualcosa di più utile. E invece si è messo in piedi un meccanismo complicatissimo che non solo non riescono a realizzare ma che continua ad alimentare la criminalizzazione dei migranti che vengono deportati in Albania per essere poi riportati in Italia e la violazione dei diritti umani". Orfini racconta che uno dei centri, quello vicino al porto, sta più avanti nella realizzazione, ma fino a che non sarà realizzato quello che dovrà ospitare i migranti, tutto è fermo. I parlamentari dem hanno realizzato un video della loro visita in Albania. Potrebbe essere presentata presto un'interrogazione. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)