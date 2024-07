Meteo weekend tra sole e qualche temporale, poi torna il grande caldo africano

(Adnkronos) – Italia al sole con caldo in aumento nel corso dell’imminente fine settimana, ma attenzione a forti temporali con rischio grandinate tra sabato 6 e domenica 7 luglio; poi nel corso della prossima settimana tornerà il grande caldo africano. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che i due fenomeni, caldo intenso e temporali, paiono scollegati, ma in realtà sono molto più uniti di quanto si possa pensare: la sempre più invadente presenza dell'anticiclone africano e l'aumento delle temperature medie in tutte le stagioni, causato dal cambiamento climatico in atto, provoca una maggiore evaporazione dell'acqua del mare che poi si traduce in quel carburante di cui parliamo spesso per l'innesco di eventi meteo estremi. Il tutto determina un aumento delle precipitazioni convettive (temporali) con serio rischio di grandine grossa e nubifragi.

Sabato 6 luglio ci aspettiamo tanto sole e caldo su buona parte dei settori: vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria è prevista un'impennata delle temperature, specie al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori, con picchi fino ad oltre 35°C. Nel frattempo, la coda di una perturbazione di passaggio sull’Europa Centrale lambirà parte del nostro Paese, destabilizzando non poco l'atmosfera. Le regioni settentrionali si troveranno in una sorta di "zona di convergenza" in cui interagiscono masse d'aria di origine diverse: da una parte il caldo africano, dall'altra le fresche e instabili correnti in discesa dal Nord Europa. Proprio in questa "terra di nessuno" avvengono i contrasti maggiori e più pericolosi con il serio rischio di locali grandinate e violente raffiche di vento (i temibili downburst: venti lineari fino a 100 km/h in uscita dal temporale). Massima attenzione su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, dove il maltempo ha già provocato ingenti danni nei giorni scorsi. Domenica 7 luglio l'anticiclone aumenterà ulteriormente la sua forza al Centro-Sud e sulle due Isole maggiori: ecco che inizierà dunque una nuova fase rovente. In particolare, su Puglia, Sardegna e Sicilia si potranno toccare punte massime oltre i 36-37°C durante le ore pomeridiane. Discorso diverso per il Nord dove, dopo una prima parte di giornata piuttosto calda, durante le ore pomeridiane aumenterà nuovamente il rischio di violenti temporali, dapprima sulle Alpi, poi in rapida estensione alle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto. NEL DETTAGLIO



Venerdì 5. Al Nord: tempo stabile. Al Centro: soleggiato. Al Sud: bel tempo.

Sabato 6. Al Nord: rovesci e temporali sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: tutto sole. Al Sud: ampio soleggiamento.

Domenica 7. Al Nord: temporali sparsi, anche intensi. Al Centro: più soleggiato e asciutto. Al Sud: tutto sole.

TENDENZA: nel corso della prossima settimana, nuova espansione dell'anticiclone africano, a garanzia di un tempo soleggiato e via via più caldo. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)