Messi mania negli Stati Uniti, costo biglietti alle stelle per MLS

(Adnkronos) – E' Lionel Messi mania negli Stati Uniti. I prezzi dei biglietti per vedere la stella del calcio mondiale debuttare nella sua prima stagione completa di Major League Soccer sono aumentati e non di poco. Prezzi che saranno mediamente più alti per tutta la stagione e anche in trasferta. Il prezzo medio di acquisto per la prima partita stagionale della Mls tra Miami e Real Salt Lake è di circa 185 dollari per posto, il 585% più costoso rispetto alla prima partita casalinga dell'Inter Miami dell'anno scorso (contro Montreal senza Messi) quando i biglietti costavano circa 27 dollari, secondo TickPick. I biglietti più economici per la prima partita casalinga di quest'anno costano 95 dollari a partita. I prezzi saranno elevati per il resto della stagione dell'Inter Miami, con i biglietti più costosi con un aumento di circa il 70% rispetto allo scorso anno. I posti costano in media 167 dollari rispetto ai 99 dollari della scorsa stagione. "I prezzi dovrebbero normalizzarsi man mano che procediamo con il programma", ha detto Brett Goldberg, co-Ceo di TickPick, alla Cnn. L'ingresso di Messi nella Mls sta facendo aumentare i prezzi anche per le altre squadre del campionato: il prezzo medio di una partita in questa stagione è di 164 dollari, ovvero il 124% in più rispetto al costo di 73 dollari per posto nel 2023. Per StubHub, un altro sito web di vendita di biglietti, le vendite per la Mls sono aumentate di sette volte rispetto allo scorso anno in questo periodo, e quest'anno ha visto aumentare le vendite per tutte le 29 squadre della Mls, dimostrando che Messi sta attirando più fan nel campionato che è stato dietro, a lungo, in popolarità rispetto ad altri come Mlb e Nhl. In particolare, le vendite dell'Inter Miami sono 150 volte superiori rispetto all'inizio della scorsa stagione ed è la squadra della Mls più richiesta, con i Los Angeles Galaxy al secondo posto e il New England Revolution al terzo. Quest'anno le vendite dei biglietti su StubHub provengono da acquirenti provenienti da 44 paesi, rispetto a nove rispetto all'inizio della scorsa stagione. Gli argentini sono il secondo maggior numero di acquirenti dopo i nordamericani. Anche le vendite della nuova maglia di Messi rimangono molto importanti, anche se non sono ancora andate esaurite come l'anno scorso. Billy Lalor, direttore del merchandising di consumo presso Soccer.com, ha detto alla Cnn che le vendite "sono forti poiché continuiamo a vedere alti livelli di interesse" intorno a lui, e il rivenditore si aspetta che il suo nuovo kit sarà "tra i nostri articoli più venduti per 2024". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)