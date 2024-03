Meghan: “Io bullizzata sui social mentre ero incinta”

(Adnkronos) –

Meghan Markle "bullizzata mentre era incinta" sia di Archie sia di Lilibet attraverso i social media, con "abusi crudeli e odiosi" che dimostrano la "tossicità infinita" di Internet. La duchessa di Sussex ne ha parlato a un panel di alto profilo in occasione della Giornata internazionale della donna all'annuale festival ad Austin, in Texas. Ora, davanti al principe Harry in prima fila tra il pubblico, la duchessa ha spiegato che "per il mio benessere" ha deciso di "mantenere le distanze" dai social media. ''Non è dispettoso, è semplicemente crudele'' essere molestata attraverso i social ha aggiunto Meghan, ancora di più ''quando sei incinta o come mamma, sappiamo che è un momento così tenero e sacro''. Meghan, 42 anni, ha detto di essere stata messa a dura prova da questi insulti, tanto che ''potresti soccombere, o quasi soccombere per quanto è doloroso''. Meghan ha poi aggiunto di trovare "inquietante" che le donne "vomitino" odio l'una contro l'altra online, aggiungendo che "non riesco a capirlo. Se leggi qualcosa di inquietante su un'altra donna, perché lo condividi con i tuoi amici? Se fosse tua mamma, tua figlia, una tua amica non lo faresti''. L'ex attrice ha quindi affermato che "abbiamo dimenticato la nostra umanità e questo deve cambiare". In precedenza Meghan aveva affermato di essere la persona più trollata al mondo nel 2019. In un podcast in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Meghan ha affermato che l’impatto sulla sua salute è stato ''molto dannoso''. E ha spiegato che ''non ero nemmeno visibile, ero in congedo di maternità con il bambino, ma quello che è stato possibile produrre è quasi impossibile da pensare, è così grande che non puoi nemmeno pensare a come ci si sente". —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)