Martinenghi, oro di Parigi 2024 incoronato da Pellegrini e Paltrinieri

(Adnkronos) –

I grandi del nuoto italiano incoronano Nicolò Martinenghi. L'azzurro, trionfatore nei 100 rana, ha regalato all'Italia il primo oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. "L'oro di Martinenghi è stato emozionante, è sempre bello ed è un momento incredibile. Nella vita di un atleta è il nostro obiettivo più grande, è difficile spiegare cosa si prova in questi momenti. Non ci ho ancora parlato. Cosa gli dirò? Lo abbraccerò forte, non ci sono altre parole", dice Federica Pellegrini, presente a Casa Italia per un evento di World Aquatics insieme al marito e alla figlia. L'exploit di Martinenghi diventa uno stimolo in più anche per un totem come Gregorio Paltrinieri, che a Parigi va a caccia di metallo prezioso in vasca e nelle acque linere. "La nostra squadra è molto forte e sta confermando tutto quello che ha fatto in questi anni. Sono molto contento ed orgoglioso da italiano, da capitano e da atleta. 'Tete' domenica ha fatto qualcosa di assurdo e veramente molto bello contro avversari fortissimi", dice Paltrinieri. "C'erano Peaty, il cinese Qin, Fink e Kamminga, tanta gente che è nella top ten all time. Vincere in quelle condizioni è bellissimo: credo che abbia dato una carica bestiale a tutto il gruppo".