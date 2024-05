Marisol, la ballerina di ‘Amici’: “Sono cresciuta e pronta per il mondo della danza”

(Adnkronos) – Nonostante non abbia vinto il premio assoluto, non c'è delusione nelle parole di Marisol, la ballerina 18enne che ad 'Amici' è arrivata seconda dietro la cantante Sarah. A Marisol è andato il premio di categoria e quello della critica. "Mi sentivo di aver vinto solo per essere arrivata al finale. Sono contenta per Sarah che ha meritato il premio", commenta Marisol che all'Adnkronos racconta la sua partecipazione al talent show di Canale 5. Uno dei momenti più significativi per la ballerina è stato quando le è stata assegnata la prima borsa di studio all'Alvin Aley: "lì ho capito che avrei potuto fare della danza la mia professione e continuare a studiare nell'accademia dei miei sogni", ha raccontato emozionata.

Il percorso di Marisol nel programma non è stato privo di sfide, in particolare a causa di un problema al ginocchio che ha iniziato a manifestarsi tra la fine di dicembre e l'inizio di gennaio. Nonostante le difficoltà, la sua tenacia le ha permesso di superare gli ostacoli. "E' stato tutto un po' più in salita. Gli sforzi che ho fatto però sono serviti e non mi aspettavo di reggere così tanto: sono molto fiera di quello che sono riuscita a fare". La versatilità è stata una delle chiavi del successo di Marisol, che ha brillato in diversi stili. "Ho iniziato con il modern, dove mi sento più a mio agio e spicco di più per le doti che ho, l'elasticità, le gambe, la schiena. Però, mi piace spaziare in tutti gli stili perché sin da quando sono piccola ho iniziato a studiare tutto. Penso che un ballerino debba sempre spaziare e sono contenta di aver studiato in questo modo. Mi è servito in tutto", spiega. Da settembre ad oggi Marisol sente di essere cresciuta molto: "Se dovessi vedere un video di settembre penso che mi stupirei: mi sento una consapevolezza diversa sul corpo. So di esser cambiata, mi sento proprio una persona diversa. Per noi ballerini questa è un'esperienza fenomenale, un percorso intensivo dove studiamo tutti i giorni in sala con professionisti di altissimo livello. Penso che non ci siano altre esperienze così in Italia". Infine, Marisol ha condiviso un consiglio per i giovani ballerini che aspirano a partecipare a talent show come 'Amici': "Di rimanere sempre se stessi e di non mollare mai. E soprattutto: di godersi ogni minuto in sala perché non capita spesso di passare ore ore con professionisti di questo calibro".

(di Loredana Errico) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)