Macron come Rocky, presidente in palestra con i guantoni

(Adnkronos) – Hanno suscitato reazioni diverse le immagini di Emmanuel Macron in versione pugile, maglietta e guantoni, con il volto contratto per lo sforzo mentre si allena colpendo il sacco

: su Instagram, dove la fotografa ufficiale del presidente francese, Soazig de la Moissonnière, ha postato le immagini in bianco e nero, non sono mancati i commenti, interdetti e divertiti, gli elogi e le critiche.

Qualcuno ha tirato in ballo Rocky Balboa, altri si sono chiesti se Macron si prepara alla sfida con Putin – che si è fatto ritrarre più volte mentre cavalca a petto nudo, spara, mette al tappeto gli avversari a judo, pesca in riva al lago o guida carri armati e sottomarini – e c'è chi si è chiesto se il momento fosse il più opportuno, dopo l'appello del leader dell'Eliseo ai partner occidentali ad alzare il livello di intervento e partecipazione alla difesa dell'Ucraina contro l'attacco russo. Parole lusinghiere sono arrivate dalla rivista "Femme actuelle", che parla del "marito di Brigitte Macron" con "uno sguardo determinato, come se volesse combattere con il suo avversario…", ma c'è anche chi ha reagito con sgomento di fronte a quella che la deputata francese ecologista Sandrine Rousseau ha definito "povertà di comunicazione politica". Un commento è stato postato anche da un professore dell'Università della Lorraine, Eric Anceau: "Poche ore fa, Emmanuel Macron si è fatto riprendere nella sua palestra di boxe. Queste foto sono state scattate e distribuite dal fotografo ufficiale, Soazig de la Moissonnière. Non so se siano state ritoccate o meno, e non importa. Quello che so, però, è che rientrano in quel virilismo neopopulista a cui oggi sono affezionati certi leader, a cominciare dal maestro del genere Vladimir Putin", ha scritto su X. Recentemente Brigitte Macron aveva rivelato in un'intervista a Paris Match che il presidente fa pugilato due volte a settimana e ha posato con i guantoni da boxe per promuovere l'esercizio fisico in vista delle Olimpiadi di Parigi.