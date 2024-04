Lunedì a Roma presentazione campagna per europee ed eventi Giornata Europa

(Adnkronos) – L’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia presentano la campagna per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del voto alle europee e gli eventi organizzati in occasione della Giornata dell’Europa del 9 maggio. Lunedì 29 aprile, dalle 11.30 alle 12.30, nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli a Roma, ci sarà la conferenza stampa per il lancio della campagna istituzionale in vista del voto europeo dell’8 e 9 giugno. In tale occasione verrà proiettato il video promozionale del Parlamento europeo che, attraverso il dialogo tra generazioni, sottolinea il valore della democrazia. Saranno inoltre presentati gli eventi legati alla Giornata dell’Europa del 9 maggio, tra cui dibattiti, letture e concerti al Campidoglio di Roma e al Luiss Hub di Milano, e l’illuminazione con i colori dell’Ue di monumenti e siti culturali iconici di tutta Italia (in collaborazione con l’Associazione Civita, Enel, Anci e ministero della cultura). Tra le altre iniziative delle prossime settimane: dibattiti con eurodeputati nelle università e incontri tra leader politici e studenti che votano per la prima volta nello spazio Esperienza Europa – David Sassoli. La conferenza stampa vedrà la partecipazione del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, del direttore dell’Ufficio in Italia del Parlamento europeo Carlo Corazza, del rappresentante della Commissione europea in Italia Antonio Parenti, del direttore Offerta Estero della Rai Fabrizio Ferragni, del segretario generale dell’Associazione Civita Simonetta Giordani, del direttore di TGcom24 Paolo Liguori. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)