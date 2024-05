Lavoro, De Luca (consulenti): “Al Festival a Firenze confronto su futuro Paese, IA al centro”

(Adnkronos) – "Noi siamo all'università in questo momento per presentare il Festival del Lavoro, proprio per parlare con la futura classe dirigente del Paese, con la futura classe imprenditoriale, con i prossimi lavoratori. Quindi per orientarli, per spiegare come è possibile trovare lavoro, quali sono i migliori percorsi". Così Rosario De Luca, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, oggi a Firenze a margine della presentazione del Festival del lavoro in programma nel capoluogo toscano dal 16 al 18 maggio presso la Fortezza da Basso. "Oggi -ha continuato- abbiamo un tema in Italia: il mismatch fra domanda e offerta, questi due binari paralleli che difficilmente si incrociano, la formazione e il lavoro, e noi invece pensiamo che scegliendo bene il percorso formativo si hanno più opportunità per lavorare", ha sottolineato. "Parleremo -ha concluso- di intelligenza artificiale ovviamente, avremo 250 relatori, 10 aule contemporanee, sarà veramente un grande happening, ma fondamentalmente la riflessione da fare è quali sono le migliori condizioni per stare sul mercato del lavoro, e questo lo spiegheremo agli studenti, ma non solo, a tutti coloro che partecipano. Su festivaldellavoro.it tutti i dettagli del programma". —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)