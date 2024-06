Kate Middleton e la foto nel bosco che divide i fan: “E’ intelligenza artificiale”

(Adnkronos) – "I know I am not out of the woods yet", ovvero "so che non sono ancora fuori dal bosco (ovvero fuori pericolo)". La principessa del Galles Kate Middleton ha spiegato così ai sudditi, nel lungo post di venerdì in cui racconta a che punto si trova della sua malattia, la foto a corredo del messaggio che la ritrae pensierosa in un bosco. Una foto che ha scatenato il delirio sui social da parte dei suoi affezionati fan, tra preoccupazione, incredulità e – molto – scetticismo. Lo scatto, pubblicato sul profilo Instagram, è attribuito al fotografo Matt Porteous, che l'ha postato anche sul suo profilo: "Sono profondamente onorato e grato di aver avuto l'opportunità di catturare un momento così speciale", ha scritto il fotografo. In molti pensano però che dietro ci sia l'intelligenza artificiale. Ma la foto, analizzata nei minimi dettagli da centinaia di utenti, non ha convinto molti di loro, che mettono in dubbio si tratti di uno scatto attuale della moglie del principe William. "Questa non è la foto di qualcuno che sta facendo la chemio – scrive un'utente che dichiara di lavorare in ospedale – Ho lavorato in clinica e in ospedale con pazienti chemioterapici. Questo non è un paziente chemioterapico". Sono tanti i 'complottisti' che attribuiscono il risultato dello scatto, in cui il viso di Kate Middleton appare privo di segni di sofferenza, all'uso dell'intelligenza artificiale. "La mia credibilità deriva dagli oltre 80 organi di informazione e giornalisti con cui ho lavorato negli ultimi sei anni, compresi quelli del Regno Unito. Sottolineare numerose anomalie e artefatti in una foto che un bambino potrebbe vedere non è una teoria del complotto", scrive su X Christopher Bouzy, imprenditore tecnologico americano che ha fondato Bot Sentinel, un servizio di analisi di Twitter che avrebbe il compito di 'tracciare' post che fanno disinformazione. Molti i particolari analizzati dagli utenti, dal viso della duchessa di Windsor alla caviglia, che avrebbe una posizione incompatibile con quella del resto del corpo, fino a dettagli insoliti nella vegetazione circostante. Sui dubbi avanzati da diversi internauti insorge, sempre su X, il fotografo Richard Palmer, che ha lavorato con i reali inglesi: "Teorici della cospirazione", tuona. Oggi Kate Middleton è presente agli eventi clou di Trooping the Colour, i festeggiamenti per il compleanno di re Carlo III. C'è grande attesa e occhi puntati verso il balcone di Buckingham Palace, dal quale la principessa dovrebbe affacciarsi con la famiglia. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)